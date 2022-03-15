Военные ДНР рассказали, как националисты разрушали поселок Березовое

Бойцы Народной милиции ДНР смогли отбить у украинских националистов поселок Березовое. Однако противники успели нанести населенному пункту большой ущерб: разрушили множество зданий, оставили людей без света. Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР.

«Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными силами РФ освободила данный населенный пункт от украинских националистов», — сообщил военный корреспондент УНМ ДНР Павел Грузин.

По словам одного из военных, в Березовом орудовали иностранные наемники.

«Вооружение хорошее, винтовки натовские. Люди тут тоже в шоке, они когда уходили, подстанции взрывали», — сказал он.

Боец заявил, что националисты оставили людей без света, похитили у них машины.

«После освобождения поселка Березовое батальон „Айдар“* начал разносить дома людские, инфраструктуру, детские садики, школу. Перебили людям и воду, и газ», — добавил другой военный.

По его словам, в поселке осталось всего несколько колодцев, люди туда ходят и набирают воду.

«Пооставляли кучу взрывчатых веществ, заминированы некоторые здания, мы пытаемся их разминировать», — заявил военнослужащий.

Грузин подчеркнул, что бойцы Народной милиции ДНР продолжат освобождать населенные пункты республики.

* «Айдар» — запрещенная в России экстремистская организация.