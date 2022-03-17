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    17 марта 2022, 09:09

    Военные ДНР освободили 95% территории республики

    Представитель Народной милиции Басурин: силы ДНР освободили 95% территории республики

    Александр Иванов

    Военные подразделения Народной милиции ДНР освободили уже 95% территории республики. Новые данные о продвижении военных представил официальный представитель ведомства Эдуард Басурин, написал ТАСС.

    Военные ДНР освободили 95% территории республики

    По данным Басурина, накануне на донецком направлении украинские националисты из состава 54-й бригады бросили позиции со всем имеющимся вооружением и техникой.

    В распоряжении НМ ДНР оказалась партия переданных ВСУ Германией гранатометов. Причем после изучения вооружения оказалось, что они были произведены в 1986–1987 годах и срок их годности давно истек, отметил Басурин.

    «Но вместо дорогостоящего процесса утилизации Германия передала их украинским националистам для террора жителей Донбасса», — подчеркнул он.

    С начала специальной операции на сторону ДНР добровольно перешли 175 военнослужащих ВСУ. При этом 25 из них находятся в больницах, им оказывают квалифицированную помощь, добавил представитель Народной милиции.