Военные Британии и Украины проведут совместные учения в Черном море

Королевский военно-морской флот Великобритании вместе с ВМС Украины проведет учения в Черном море. Об этом объявил британский министр обороны страны Бен Уоллес.

«Великобритания запускает мультинациональные учения по укреплению украинских Военно-морских сил для противостояния угрозам с востока», — сказано в сообщении на сайте правительства Соединенного Королевства.

Уоллес во время своего визита на Украину говорил о предстоящих совместных учениях этой осенью. Британцы назвали это мероприятие еще одним шагом в развитии двухсторонних отношений.

Лондон отметил, что его военные уже обучили украинцев ряду навыков — от оказания первой медпомощи до оперативного планирования. Эти знания помогут защитить Украине ее территориальную целостность, подчеркнули власти Великобритании.

«Инициатива по морским учениям даст ВМС Украины возможность работать еще более тесно с международными партнерами для защиты Черноморского региона», — также говорится в сообщении.

Во время своего визита в Киев британский министр встретился с главнокомандующим ВС Украины Русланом Хомчаком и своим украинским коллегой Андреем Тараном.

В конце июля прошли совместные украинско-американские учения в Черном море. Их проводят ежегодно.