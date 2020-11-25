Военные Азербайджана вошли в Кельбаджарский район Карабаха

Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха, который оставила армянская сторона. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского Министерства обороны.

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район», — сказано в сообщении.

Чтобы азербайджанские подразделения смогли добраться до точки назначения, были проведены инженерные работы. По маршруту проводится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги. Накануне Кельбаджарский район покинули армянские военные. Территория должна была перейти под контроль Азербайджана 15 ноября, но Ереван попросил отодвинуть срок до 25-го.

Военные Армении и Азербайджана развернули боевые действия в Нагорном Карабахе в конце сентября. Спустя почти два месяца президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение о прекращении огня. После этого в регион вошла российская миротворческая миссия. По словам Путина, ситуацию в Карабахе удалось стабилизировать.