Военные Армении потребовали от властей отказаться от безосновательных обвинений

Представители Главного штаба Вооруженных сил Армении потребовали от официальных лиц страны отказаться от безосновательных обвинений в свой адрес. Об этом говорится в официальном заявлении, которое опубликовал на своей странице в Facebook начальник информационного отдела Генштаба Армении Самвел Асатрян.

В тексте говорится, что Вооруженные силы не изменили свою позицию по сложившейся ситуации в стране.

«Предчувствуя угрозу национальной безопасности, считаем непозволительным и призываем прекратить безосновательные обвинения в адрес Вооруженных сил и отдельных официальных лиц, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что вся сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что военные руководствуются национальными интересами и служением своему народу.

Политическая ситуация в Армении началась с заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна, что в ходе боестолкновений в Нагорном Карабахе «ракеты „Искандер“ не взорвались или взорвались лишь на 10%». Его заявление опроверг генерал-лейтенант Тиран Хачатрян.

В ответ премьер инициировал отставку военного, которую подписал президент Армен Саркисян. Главный штаб вооруженных сил выпустил официальное заявление с требованием отставки Пашиняна с поста главы правительства. В ответ политик назвал действия военных попыткой переворота и подал ходатайство об увольнении со службы главы Генштаба Оника Гаспаряна.

В понедельник, 1 марта, пресс-секретарь армянского премьер-министра Мане Геворгян объявила, что свое заявление об «Искандерах» Никол Пашинян сделал после того, как ему преподнесли недостоверную информацию.

Сам политик со своей женой и детьми вышел на митинг к своим сторонникам. Он заявил, что военные погорячились с требованием его отставки. Но, судя по последнему заявлению Генштаба Армении, своей позиции генералы не изменили.