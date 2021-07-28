Военные Армении погибли при столкновениях с Азербайджаном

На границе Армении и Азербайджана вновь идут локальные бои. В результате погибли армянские военные, азербайджанские — ранены.

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о двух пострадавших. Ответственность за произошедшее азербайджанское Минобороны возложило на Армению.

«28 июля, начиная с 00:50, подразделения Вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района», — сообщили на сайте ведомства.

Армения заявила о трех погибших военнослужащих и двух пострадавших. В Министерстве обороны страны уточнили, что обстрелы начались в 03:40 в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы.

«Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», — сообщили на сайте ведомства.

В середине июля прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, борьбы с коронавирусом, совместное производство вакцин, а также урегулирование нагорнокарабахского конфликта.