Военные Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах на границе | 360°

Мир 15 октября 2022, 11:29 Поделиться Telegram

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Viber Военные Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах на границе Министерства обороны Армении и Азербайджана заявили об обстрелах на границе РИА Новости

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Военные Азербайджана и Армении заявили об обстреле своих позиций на границе между странами. Об этом сообщили в азербайджанском оборонном ведомстве и в Минобороны Армении.

В Азербайджане заявили, что с вечера 14 октября подразделения Вооруженных сил Армении вели обстрел с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хазинавар Гарисского района и Гюнешли Варденисского. Кроме того, по данным азербайджанского оборонного ведомства, армянские военные из стрелкового оружия обстреляли позиции, дислоцированные в районе Гаджилара Лачинского района и Тезекенда Дашкесанского района. Азербайджанская сторона заявила о принятых ответных мерах.

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В свою очередь Минобороны Армении обвинило в обстреле Азербайджан. По данным ведомства, подразделения открыли огонь из стрелкового оружия по позициям, в восточной части границы. Но в целом министерство охарактеризовало ситуация в зоне конфликта, как относительно стабильную.

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В начале октября Армения сообщила об обстреле приграничных позиций со стороны Азербайджана. В ведомстве добавили, что огонь противника был подавлен и что с армянской стороны потерь нет.

Обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе началось ночью 13 сентября, когда пограничники обвинили друг друга в обстрелах.

Президент России Владимир Путин назвал слова французского коллеги Эммануэля Макрона о роли РФ в армяно-азербайджанском конфликте некорректными, написал «Царьград».

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