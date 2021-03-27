Военную технику стянули в центр Минска перед акцией оппозиции

Силовики Белоруссии направили спецтехнику с восточной окраины Минска, где расположены базы ОМОНа и внутренних войск МВД, в центр столицы. Предположительно, там соберутся участники протестных акций, сообщило РИА «Новости».

В составе колонн движутся автобусы и грузовики для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водометы и автозаки. Грузовики с правоохранителями уже прибыли на площадь Государственного флага, которая находится в 100 метрах от резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Спецтехнику сопровождают автомобили ГАИ, отметила «Газета.ru».

Протесты в республике проходят с разной интенсивностью с августа 2020 года. Они начались после победы Лукашенко на президентских выборах. Оппозиционеры не признали результаты голосования и вышли на улицы. Митингующие рассчитывают возобновить весной уличные акции. На текущей неделе оппоненты планировали масштабные протесты, приуроченные ко Дню воли. В МВД республики заявили, что массового мероприятия не получилось. По данным ведомства, в основном прошли одиночные пикеты. На акциях задержали более 200 человек.

Ранее в Белоруссии нескольких водителей лишили прав за сигналы в поддержку протестующих. С 1 марта в республике за нарушение правил пользования звуковыми сигналами могут выписать штраф до 10 базовых величин (около 8,5 тысячи российских рублей) и лишить прав сроком до года.