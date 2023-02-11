Мир 11 февраля 2023, 12:46 Военную помощь Запада Украине назвали опасной тенденцией Замглавы МИД России Вершинин: военную помощь Запада Киеву нужно остановить

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Заместитель министр иностранных дел России Сергей Вершинин назвал военную помощь НАТО Киеву опасной тенденцией, которую надо остановить. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Звезда».

«Все последнее время, к сожалению, мы видим эскалацию со стороны западных держав, со стороны западных столиц в том, что касается военной помощи Киеву. Это опаснейшая тенденция. Эта тенденция должна быть остановлена», — сказал он.

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Вершинин подчеркнул, что подобная подпитка киевского режима несет опасность для всего мира.

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Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сказал, что НАТО фактически вступил в украинский конфликт, поставляя Киеву оружие и финансируя военную отрасль страны.

По его словам, этим оружием украинские боевики стреляют по мирным жителям, разрушают инфраструктуру и гражданские объекты, тем самым нарушая международное право.