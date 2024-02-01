Мир 01 февраля 2024, 12:22 Военную помощь Украине со стороны ЕС назвали недостаточной Шольц призвал лидеров ЕС запланировать увеличение военной помощи Украине Alexander Welscher / Global Look Press

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Странам Евросоюза необходимо срочно обсудить увеличение поставок вооружения Украине. Объемов уже утвержденных планов недостаточно. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением перед открытием саммита лидеров стран ЕС выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он признал, что в первый день встречи руководителей европейских стран окончательное решение не появится, но начавшийся диалог вокруг проблемы сдвинет процесс с мертвой точки.

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«Мы займемся вопросом, как нам дальше организовывать военную помощь Украине. Сегодня не будет принято каких-либо решений, однако обсуждение срочно должно начаться», — заявил Шольц.

Политик подчеркнул, что на Германию приходится значительная часть помощи, которую Украина получает от стран ЕС. Но прописанные планы будущих поставок он все равно считает недостаточными и требующими пересмотра в сторону увеличения.

Также Шольц подчеркнул, что на новой встрече лидеры Евросоюза одобрят выделение пакета экономической помощи Украине на 50 миллиардов евро, который ранее блокировали Венгрия и Словакия.

Канцлер Германии пояснил, что за последние дни провел большое количество переговоров, чтобы убедить сомневающихся коллег в необходимости принятия этого решения.

Глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель на брифинге после встречи министров обороны ЕС заявил, что прошлогоднее обещание увеличить поставки снарядов на Украину до одного миллиона единиц выполнить не удалось. Он подчеркнул, что к марту объем поставок вырастет только до 500 тысяч, которых недостаточно.

Главы правительств Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов выпустили коллективное письмо, в котором призвали все страны Евросоюза найти способы ускорить поставку артиллерийских снарядов на Украину. Они подчеркнули, что если этого не сделать, то ВСУ ждут большие проблемы.