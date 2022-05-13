Госдеп назвал приоритетом военную поддержку Украины

США уделяют больше внимания военной поддержке Украины, а не ее участию в переговорах с Россией. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением во время визита в Италию выступила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Так она прокомментировала предложение премьер-министра Италии Марио Драги, который выступил за начало диалога между Россией и США по ситуации на Украине.

Представитель Госдепа заявила, что ведомство пока не увидело готовности России к ведению диалога.

«Поэтому мы сегодня сконцентрированы на как можно большем укреплении позиций Украины на поле боя, чтобы когда придет время, у Украины было как можно больше влияния за столом переговоров», — подчеркнула Донфрид.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что процесс переговоров делегаций России и Украины продолжается, но, как и в начале, носит вялый характер, который пока не привел к значимым результатам.