16 марта 2023, 14:46
Военную медсестру задержали в Краматорске по подозрению в работе на Россию
СБУ: военная медсестра задержана в Краматорске по подозрению в госизмене из-за России
Двух жительниц Краматорска задержали по подозрению в сотрудничестве с российской стороной. Одна из них работает военной медсестрой. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.
«СБУ разоблачила агентурную группу военной разведки РФ, которая „сливала“ позиции сил обороны под Бахмутом (Артемовском — прим. ред.). В состав агентуры входили две жительницы Краматорска», — уточнили в ведомстве.
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Уточняется, что одна женщина является медсестра боевого подразделения терробороны Вооруженных сил Украины. По данным правоохранителей, задержанные передавали сведения о местах базирования, а также о перемещении украинской армии и техники. СБУ обвинила одну женщину в госизмене, другую — в распространение информации о перемещении вооруженных сил.
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Ранее украинские военные заявили, что у них возникли большие трудности с поставками оружия в Артемовск. Бои за город идут уже несколько месяцев.
СБУ
Украина
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