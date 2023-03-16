Мир 16 марта 2023, 14:46 Военную медсестру задержали в Краматорске по подозрению в работе на Россию СБУ: военная медсестра задержана в Краматорске по подозрению в госизмене из-за России РИА «Новости»

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Двух жительниц Краматорска задержали по подозрению в сотрудничестве с российской стороной. Одна из них работает военной медсестрой. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

«СБУ разоблачила агентурную группу военной разведки РФ, которая „сливала“ позиции сил обороны под Бахмутом (Артемовском — прим. ред.). В состав агентуры входили две жительницы Краматорска», — уточнили в ведомстве.

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Уточняется, что одна женщина является медсестра боевого подразделения терробороны Вооруженных сил Украины. По данным правоохранителей, задержанные передавали сведения о местах базирования, а также о перемещении украинской армии и техники. СБУ обвинила одну женщину в госизмене, другую — в распространение информации о перемещении вооруженных сил.

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Ранее украинские военные заявили, что у них возникли большие трудности с поставками оружия в Артемовск. Бои за город идут уже несколько месяцев.