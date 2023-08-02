Мир 02 августа 2023, 17:33 Военную интервенцию Нигера назвали новой колонизацией Глава МИД Италии Таяни назвал попытку военного вторжения Запада в Нигер новой колонизацией Скриншот видео

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Восстановление демократического политического строя должно проходить исключительно мирным способом. Любое военное вторжение со стороны западных стран превратится в новую колонизацию. Как сообщило агентство Ansa, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Он подчеркнул, что мирное решение выхода из политического кризиса, охватившего африканскую страну после государственного переворота, сейчас ищут дипломаты многих стран.

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«Мы должны добиться восстановления демократии в Нигере, но любая военная инициатива Запада должна быть исключена, потому что это будет рассматриваться как новая колонизация», — заявил Таяни.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что посольство Италии продолжит работать в Нигере, чтобы помочь в эвакуации находящихся там соотечественников — как гражданских, так и военных.

Министр подчеркнул, что дипломаты получили разрешение на свою работу у переходного правительства, которое согласилось на ведение переговоров и эвакуацию иностранцев.

Государственный переворот в Нигере произошел на прошлой неделе после свержения президента Мохамеда Базума. Новым главой переходного правительства стал глава национальной гвардии страны Абдурахман Чиани, которого поддержали военные.

Начавшийся кризис вызвал критику со стороны стран Западной Африки, которые пригрозили военным вмешательством. Руководство Евросоюза призвало страны блока срочно эвакуировать своих граждан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным путем для Нигера остается национальный диалог. Любое внешнее применение силы только увеличит напряженность и ухудшит ситуацию.