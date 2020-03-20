Военную базу викингов нашли в Дублине
В Ирландии у стен Дублинского замка археологи нашли военную базу викингов. Они обнаружили останки поселения. Их возраст превышает тысячу лет. Об этом написал сайт «Мир 24» со ссылкой на иностранное издание.
Археологи нашли сохранившиеся фрагменты частокола, а также следы рва и набережной. Сообщается, что найденный город является самым ранним поселением викингов на территории Ирландии. Он располагался у бухты, где, очевидно, базировался флот северных мореплавателей.
Первое поселение появилось только в 841 году. Тогда воины захватили городок Дубн Линн, стоявший у слияния рек Лиффи и Поддл, и решили там обосноваться.