Военную базу викингов нашли в Дублине

Археологи нашли сохранившиеся фрагменты частокола, а также следы рва и набережной. Сообщается, что найденный город является самым ранним поселением викингов на территории Ирландии. Он располагался у бухты, где, очевидно, базировался флот северных мореплавателей.

Первое поселение появилось только в 841 году. Тогда воины захватили городок Дубн Линн, стоявший у слияния рек Лиффи и Поддл, и решили там обосноваться.