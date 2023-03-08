Мир 08 марта 2023, 11:21 Военнослужащим ВСУ захотели разрешить вступать в однополые браки Депутат Верховной рады Совсун предложила разрешить однополые «партнерства» солдат ВСУ Сайт президента Украины

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Солдатам украинской армии — представителям ЛГБТ-сообщества могут разрешить вступать в однополые браки. Законопроект внесла депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун. Ее процитировало РИА «Новости».

Одна из частей ее предложения предусматривает возможность официальной регистрации однополого «партнерства» с военными. По мнению Совсун, такие браки можно заключать, даже если один из будущих супругов не может попасть в загс.

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Депутат отметила, что ее законопроект проходит регистрацию в Раде, поэтому полного текста предложения нет в открытом доступе. Свою наработку Совсун назвала защитой прав военнослужащих. По ее словам, если законопроект примут, у членов однополых браков между военнослужащими появятся взаимные права и обязанности. Среди них — наследство, соцзащита и помощь в случае смерти или исчезновения одного из супругов.

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После регистрации проекта Совсун у депутатов Рады будет пять дней на принятие решения.