Военнослужащий Армении получил ранение в ходе обстрела со стороны Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянских войск в восточной части границы, ранение получил солдат-срочник. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Армении.

«Военнослужащий срочной службы Нвер Арменович Геворкян получил ранение в ходе обстрела в восточной части армяно-азербайджанской границы, со стороны боевых позиций противника», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство уточнило, что в настоящее время жизнь солдата находится вне угрозы, с ним работают медицинские службы.

Три дня назад ситуация на границе двух стран вновь обострилась. Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. По данным российского оборонного ведомства, ВС Азербайджана трижды за сутки открыли стрельбу.

Внешнеполитическая служба Евросоюза обратилась к правительствам Азербайджана и Армении с требованием немедленно прекратить боевые действия.