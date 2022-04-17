Военнослужащие РФ сопроводили доставку грузов на Украину

Движение специальной военной колонны Вооруженных сил России на Украине с грузом первой необходимости показала газета «Известия».

В составе колонны, по словам корреспондента издания, больше ста грузовиков. Они везут патроны, продовольствие и воду. Также для укрепления позиций везут бронетехнику.

В деревнях, где проезжает техника, после оттеснения украинских националистов еще может быть не безопасно. Чтобы быстрее проехать опасные участки, машины двигаются на максимальной скорости.

Вертолеты Ми-8 прикрывают колонну с воздуха. Они движутся на предельно малой высоте, чтобы отбить атаку в любой момент.

Следом за первой колонной движется вторая — гуманитарная. Она доставит в близлежащие деревни продукты питания и предметы первой необходимости.

Жители населенных пунктов ждут помощи с российской стороны, они встречают сопровождающих груз военных РФ пешком или на велосипедах, отмечено в материале.

Минобороны России предложило блокированным в Мариуполе формированиям националистам сложить оружие и сдаться. При этом боевикам гарантировали сохранение жизни. ВС России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам прекратить любые боевые действия и сложить оружие с 06:00 по московскому времени 17 апреля.