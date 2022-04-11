Военнослужащие РФ и ДНР эвакуировали десятки моряков из порта Мариуполя

Военнослужащие РФ и ДНР эвакуировали 47 членов экипажей с кораблей, которые были заблокированы в морском порту Мариуполя украинскими формированиями. Об этом Народная милиция ДНР сообщила в своем Telegram-канале.

«В ходе выполнения боевых задач в порту Мариуполя военнослужащими ВС РФ и ДНР деблокированы находящиеся на судах 47 членов экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины», — сказано в сообщении Народной милиции республики.

Экипажам не удалось покинуть порт вовремя из-за установленных украинской стороной мин.

«Ими прикрывались как живым щитом. Оперативно принято решение и осуществлена эвакуация людей в безопасную зону», — указано в сообщении.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам, что моряки эвакуированы с трех судов.

«Эвакуация была осуществлена с трех кораблей, 47 человек. Члены команд. Остальные пока еще нет», — привело РИА «Новости» слова Басурина.

Глава ДНР Денис Пушилин несколькими часами ранее сообщил, что вооруженные силы республики взяли под свой контроль район порта в Мариуполе.