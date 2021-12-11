Военнослужащие признались в сотнях внесудебных казней в Колумбии

Колумбийские солдаты признались в 247 убийствах гражданских лиц. Людей выдавали за партизан для продвижения по службе. Об этом сообщил Специальный суд по вопросам мира JEP.

«JEP получил признание фактов и ответственности от 21 члена Национальной армии и одного гражданского лица за убийство по меньшей мере 120 беззащитных людей в Кататумбо и еще 127 жертв на Карибском побережье», — привело сообщение суда РИА «Новости».

Согласно информации JEP, в период с 2002 по 2008 год как минимум 6402 человека погибли во время внесудебных казней. Людей убивали военнослужащие, которые выдавали их за ликвидированных партизан Революционных вооруженных сил Колумбии РВСК. С помощью таких казней солдаты получали повышение по службе и различные льготы.

Специальный суд по вопросам мира занимается в Колумбии в основном расследованием преступлений, совершенных во время военных действий в стране. Его создали по совместному решению правительства Колумбии и Революционных вооруженных сил страны (FARC/РВСК). Также JEP занимается и вопросами обычного правосудия.