Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации. Ребята едут «исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем», написал в своем Telegram-канале президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Он также выложил видео отправки солдат на машинах с флагами страны. Военнослужащие действительно выглядят гордыми, улыбаются и, судя по всему, настроены оптимистично.

«Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят — кровь аланская дает о себе знать. Они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию», — заметил президент.

Он отметил, что «если фашизм не задавить на дальних рубежах, то завтра он снова проявит себя» по отношению к родине этих военнослужащих.

«Вперед! Возвращайтесь с победой, живые, здоровые, к любимым в родную Осетию», — напутствовал их Анатолий Бибилов.

Ранее политолог Евгений Михайлов сообщил, что ВСУ находятся «в упадническом состоянии», а Запад ожидает поражения Украины и раздела страны. Эксперт отметил, что не ждет серьезных перемен в ходе спецоперации после значительных успехов ВС РФ.