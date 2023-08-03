Мир 03 августа 2023, 03:48 Военнослужащая США на ходу высунулась из люка БТР и погибла Stars and Stripes: военнослужащая США погибла в Германии, высунувшись на ходу из люка БТР Pxhere

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Военнослужащая США погибла после того, как высунулась из люка бронетранспортера Stryker, который в этот момент двигался в составе военной колонны по шоссе в Германии. Об этом сообщило издание Stars and Stripes.

Женщина погибла из-за аварии с грузовиком. Его водитель не смог вовремя перестроится, что привело к боковому столкновению с американским бронетранспортером, следует из данных полиции города Вайдена.

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Авария произошла на трассе A93 недалеко от Вайдена. В момент столкновения грузовика и Stryker 24-летняя военнослужащая американской армии выглядывала из люка машины. При столкновении он ударил женщину по голове.

Представитель полиции города Юрген Харвардт заявил, что ранение было настолько тяжелым, что вскоре пострадавшая скончалась в ближайшей больнице.

Был ли на военнослужащей шлем во время столкновения, правоохранители не сообщили. Также ничего не сказано о возможных травмах как у водителя грузовика, так и у других военных.

Армия США в Европе и Африке выпустила заявление, в котором сообщила, что личность погибшей военнослужащей не будет названа до уведомления о ее смерти ближайших родственников.