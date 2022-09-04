Мир 04 сентября 2022, 21:11 Поделиться Telegram

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Viber Военнообязанным украинкам запретили уезжать из страны Юрист Минобороны Украины Смилка объявил о закрытии границ для военнообязанных женщин РИА «Новости»

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Военнообязанным женщинам Украины с 1 октября необходимо встать на военный учет. Кроме того, до завершения военного положения в стране им запрещено покидать страну. Об этом в беседе с украинским изданием «Общественное» заявил юрист министерства обороны Украины Владимир Смилка.

.Он напомнил, что министерство выпустило приказ о военном учете женщин в прошлом году. Военнообязанными стали представительницы 14 специальностей.

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В их числе телекоммуникационное оборудование, химия, биология, врачи, ветеринары, географы, сотрудницы сферы IT и другие.

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Смилко подчеркнул, что речь идет только о постановке на учет, а не о мобилизации.

На военнообязанных женщин распространятся такие же ограничения, как и на мужчин. В частности, они не смогут выезжать за границу до снятия военного положения.

«Мы приближаемся к стандартам НАТО, не только в вооружении, но и военном учете», — подчеркнул юрист Минобороны Украины.

Он добавил, что до 1 октября женщинам нужно взять паспорт, свидетельство о браке, рождении детей, диплом и справку с места работы и прийти в территориальные центры комплектования.

Штрафовать за неисполнение приказа до конца года женщин не будут.

Военное положение на Украине действует с 24 февраля и ежемесячно продлевалось. Верховная рада приняла законопроекты о продлении с 23 августа режима военного положения и сроков мобилизации на 90 дней.

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