Генерал США назвал Москву главной военной угрозой

Командующий Северным командованием США и Североамериканским командованием воздушно-космической обороны генерал Глен Д. Ван Херк назвал Россию главной угрозой для США. При этом он признал, что Китай также привлекает внимание военных. Однако Москва лучше вооружена.

Об этом он заявил изданию Air Force Magazine в кулуарах конференции Ассоциации ВВС США.

«Россия — основная военная угроза для родины сегодня. Это не Китай, это Россия», — сказал Ван Херк. По его мнению, Пекин является «долгосрочной угрозой», но у Москвы больше военной мощи.

«Подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты и тому подобное — Россия представляет главную военную угрозу», — подчеркнул генерал.

Ван Херк ратует за более надежное сдерживание, которое даст возможность ранней деэскалации конфликта. По его мнению, баллистические ракеты этой цели достигнуть не помогут. Нужно создать другие возможности, такие, чтобы у врагов США возникли сомнения относительно полезности нанесения ударов по стране.

Генерал не раз предупреждал, что таяние льдов в Арктике означает, что вскоре противники Вашингтона окажутся гораздо ближе.

«Примерно через 10 лет у нас будут русские и китайцы, работающие в этом пространстве 24 часа семь дней в неделю 365 дней в году», — предупредил он.

Ван Херк также подчеркнул важность инвестирования ресурсов в улучшение арктического потенциала Америки.

Представитель Госдепартамента США Амос Хохштейн заявил, что Россия должна увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины. Он назвал «вызывающим беспокойство» нежелание «Газпрома» забронировать дополнительные объемы транзита голубого топлива.