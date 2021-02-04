Пожилая россиянка отбилась от грабителя военной саблей

В дом пожилой женщины в Лондоне ворвался грабитель. 87-летняя женщина смогла отбиться от него при помощи лампы и военной сабли, которая принадлежала ее покойному мужу.

По данным издания Evening Standard, 28-летний Эшли Райли для ограбления выбрал дом 87-летней вдовы российского происхождения Анастасии Лукьянчиковой. Он разбил окно и проник внутрь в ночь на 31 января 2020 года.

Пенсионерка проснулась от того, что услышала шум. Мужчина ворвался в ее спальню и напал на Лукьянчикову. По словам судьи Сары Пенет, женщина боялась, что станет жертвой изнасилования, она схватила лампу и попыталась отбиться от нападавшего.

Но силы были не равны. Райли отобрал у пожилой женщины лампу, ударил ее по голове и с силой прижал к кровати. После этого он забрал деньги, ювелирные изделия и семейные реликвии. Он взял у Лукьянчиковой украшения на сумму 50 тысяч фунтов (5,1 миллиона рублей), в их числе были привезенные из России довоенные золотые кольца и браслеты. Также Райли забрал серьги, которые Лукьянчиковой подарил на свадьбу отец.

Несмотря на многочисленные травмы, в числе которых перелом позвоночника, пожилая женщина смогла прогнать грабителя из своего дома.

«Без сомнений, она не собиралась легко сдаваться. Она храбро последовала за нападавшим по лестнице и вооружилась саблей покойного мужа», — заявила Пенет.

Полицейские арестовали преступника спустя 11 дней после ограбления. Райли оказался наркоманом. Кроме того, до этого он уже был судим за ограбления. В суде Райли признал вину, но отметил, что в день ограбления находился под воздействием наркотиков и самого нападения не помнит.

Суд состоялся 1 февраля. Райли приговорили к 13 годам тюрьмы.