Глава Пентагона оценил объем военной помощи Украине в два миллиарда долларов

Власти США направили на военную помощь Украине более двух миллиардов долларов. Такую оценку в интервью телекомпании CBS дал глава Пентагона Ллойд Остин.

Он пояснил, что речь идет не только о видах вооружения, но и обучении украинских военных ее использованию.

«За последние две недели мы предоставили Украине военную технику на сумму более 300 миллионов долларов, еще указ 800 миллионов долларов президент Джо Байден подписал совсем недавно. В общей сложности помощь в сфере безопасности, которую мы предоставляем Украине, составляет более двух миллиардов долларов», — заявил Ллойд.

Глава Пентагона добавил, что речь идет о потраченных ресурсах на Украине с 2014 года. Он напомнил, что США вместе со странами-союзниками направляли туда своих инструкторов, а также предоставляли необходимую военную технику.

Пресс-служба Белого дома на этой неделе выпустила сообщение, что объем военной помощи Украине увеличился до одного миллиарда долларов. Президент США Джо Байден подписал проект годового бюджета, одна из статей которого увеличивает объем средств для Украины на 800 миллионов долларов, что увеличило общий вклад в украинское вооружение до одного миллиарда долларов.