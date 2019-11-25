На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

По словам Хомчака, сейчас перед Украиной стоит большое количество угроз, однако не все из них — в военной сфере.

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«По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России — не среди первых угроз, но есть в перечне „крайних“ вариантов, хотя и наиболее отдаленных», — заявил глава Генштаба Украины.

Хомчак также отметил, что в различных телешоу на украинском телевидении «почему-то хватаются за худший вариант» развития событий.

Этим интервью глава Генштаба Украины полностью опроверг слова своего же заместителя Алексея Тарана, сказанные им в прошлом месяце. Тогда Таран заявил, что Россия якобы планирует начать широкомасштабные военные действия. Однако Киев готов будет их отразить.