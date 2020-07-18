Военного США обвинили в передаче России секретных данных

На следующей неделе офицер ВМС США предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.

По информации портала, Бриггс имел доступ к данным по государственной безопасности с октября 2018 по январь 2019 года. Их он заполучил благодаря использованию правительственного компьютера на авиабазе Оффут в штате Небраска в начале января 2019-го. В обвинительном заключении отмечается, что старшина передал секретные сведения «человеку с российским гражданством».

Кроме того, Бриггс якобы не рассказал руководителям о своей поездке в Сербию и скрыл контакты с некими россиянином и итальянцем. Он дал ложные сведения о том, что не поддерживает «тесные и продолжительные отношения» с иностранцами. Также военнослужащего обвиняют в хранении и просмотре детской порнографии.

По версии следствия, эти данные о национальной обороне могли быть использованы для «нанесения ущерба Соединенным Штатам или принесения пользы иностранному гражданину». Бриггс знал, что делает, отметило СМИ.

В документах не уточняется, какого рода информацию он передавал или каким образом познакомился с гражданином России.

Бриггс находится в предварительном заключении. Ожидается, что официальное обвинение ему предъявят 22 июля.

По данным издания, Бриггс работал в сфере информации и технологий в Военно-морском медицинском центре Портсмута.