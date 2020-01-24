    24 января 2020, 14:19

    Военного рассмешил «перехват» российского генерала солдатами США

    Дарья Морозова

    Члена Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Виктора Мураховского рассмешили слова представителя Госдепа о «перехвате» российского генерала в Сирии. Об этом сообщила НСН.

    По данным ТАСС, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что американские войска по ошибке не пропустили в Манбидж автоколонну российского военного.

    «В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж. Однако со всем этим разобрались по военным каналам», — сообщил Джеффри

    Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский посмеялся над словами представителя о перехвате.

    «Никакого „перехвата“ не было, просто, как я понимаю, наш генерал с группой сопровождения проводил рекогносцировку местности… В этом случае никто никаких агрессивных действий, тем более с применением оружия, не предпринимает», — пояснил он.