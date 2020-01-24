Военного рассмешил «перехват» российского генерала солдатами США

По данным ТАСС, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что американские войска по ошибке не пропустили в Манбидж автоколонну российского военного.

«В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж. Однако со всем этим разобрались по военным каналам», — сообщил Джеффри

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский посмеялся над словами представителя о перехвате.

«Никакого „перехвата“ не было, просто, как я понимаю, наш генерал с группой сопровождения проводил рекогносцировку местности… В этом случае никто никаких агрессивных действий, тем более с применением оружия, не предпринимает», — пояснил он.