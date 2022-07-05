Минобороны Латвии выступило за возвращение военного призыва

Латвия с 2023 года начнет переход к возвращению обязательной военной службы. Весь процесс займет около пяти лет. Как сообщило агентство LSM, с таким заявлением выступил министр обороны республики Артис Пабрикс.

Всего планируется ввести два призыва: 1 января и 1 июля. Обязательная военная служба распространится на мужчин от 18 до 27 лет. Призывники получат отсрочку, если они продолжают учебу после окончания школы.

Все будущие солдаты смогут выбрать один из четырех видов службы: в войсках национальной обороны, в составе национальной гвардии, учеба на высших командирских курсах или альтернативная служба в учреждениях МВД, здравоохранения или социального обеспечения.

Срок для солдат составит 10 месяцев плюс один месяц отпуска. За это время призывники пройдут базовую и специальную военную подготовку. Солдаты получат ежемесячную выплату 400 евро, кроме того их обеспечат питанием, проживанием и спортивной инфраструктурой.

Минобороны Латвии ожидает, что в первый год сможет привлечь по 500 человек в каждый призыв. В 2023 году призыв на военную службу в республике останется добровольным.