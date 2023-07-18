Мир 18 июля 2023, 09:43 Военного потенциала США не хватило для удовлетворения амбиций гегемона Аналитик Брайан Берлетик: у США не хватает военного потенциала для удовлетворения амбиций U.S. Department of Defense

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У США есть большие геополитические амбиции, но имеющийся у страны военный потенциал недостаточен, чтобы удовлетворить их на Украине. Об этом в своем статье для Global Times заявил бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США, аналитик Брайан Берлетик.

В материале эксперт поднял вопрос о запланированных Штатами поставках кассетных боеприпасов на Украину.

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«США заявляют, что их действия по всему миру, в том числе на Украине, направлены на поддержание международного порядка, „основанного на правилах“», — заметил он.

Но передача кассетных боеприпасов для ВСУ такой порядок явно подрывает, подчеркнул Берлетик. По его мнению, американские власти идут на этот шаг, так как осознают, что геополитические амбиции ради поддержания своей гегемонии гораздо больше, чем военные средства для их удовлетворения.

«Передача Украине боеприпасов, которые повсеместно запрещены, — это не взвешенное решение», — выразил уверенность аналитик.

По его словам, Вашингтон принял его, находясь в отчаянии и стремясь сохранить «марионеточную войну» с Россией. В противном случае Штатам придется признавать свое поражение, добавил он.

США объявили о намерении приступить к поставке кассетных боеприпасов для ВСУ 7 июля. Против выступили ООН и несколько зарубежных союзников Штатов.