Военного атташе Германии вызвали в Минобороны России из-за слов о ядерном сдерживании страны

Минобороны РФ вызвали военного атташе Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Причиной стало высказывание о ядерном сдерживании России.

«В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота. Отмечено, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации», — привел сообщение военного ведомства «Интерфакс».

В Минобороны уточнили, что атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в России пригласили в главное управление международного военного сотрудничества министерства.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что Россию необходимо сдерживать в Балтийском и Черноморском регионах. Для этого военный атташе предложила использовать ядерное оружие. На слова своей немецкой коллеги ответил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что на фоне призывов к военному сдерживанию НАТО последовательно стягивает силы к российским границам. При этом министр обороны Германии должна знать, чем подобное уже заканчивалось для ее страны и Европы.