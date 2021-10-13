Военное судно Украины получило повреждение в Черном море

Корабль военно-морского флота Украины «Балта» потерпел крушение около острова Змеиный в Черном море. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины.

В ведомстве заявили, что из-за ухудшения погодных условий корабль получил повреждение. После оценки ситуации командир принял решение о постановке судна на якорь для проведения спасательной операции. Угрозы жизни личному составу нет.

На помощь тонущей «Балте» отправились восемь кораблей и катеров, а также четыре вертолета. Скоординированные действия экипажа корабля позволили стабилизировать ситуацию. В данный момент корабль «Балта» отправился в пункт постоянного развертывания.

«Балта» представляет собой судно размагничивания. Его основная цель сокращение магнитных полей полей подводных лодок и боевых кораблей. Судно изготовили в Польше в 1987 году. Входило в состав 230 дивизиона Черноморского флота. В 1997 году его передали в военно-морские силы Украины. В конце ноября 2020 года судно «Балта» вернулось на службу после ремонта.