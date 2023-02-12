Мир 12 февраля 2023, 03:55 Военное сотрудничество России и Бахрейна подтвердили в посольстве Посол РФ Скосырев: Россия и Бахрейн продолжают сотрудничать в военной сфере Pixabay

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Несмотря на непростую геополитическую обстановку, Россия и Бахрейн продолжают военное и военно-техническое сотрудничество. Об этом РИА «Новости» рассказал российский посол в Манаме Алексей Скосырев.

«Могу сказать, что военное и военно-техническое сотрудничество, пусть и в скромных масштабах, продолжается, контакты по линии оборонных ведомств поддерживаются», — подчеркнул дипломат.

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Межправительственный договор о сотрудничестве в военно-технической сфере подписали в 2015 году. В 2014 году Королевство Бахрейн стало первым заказчиком российских противотанковых комплексов «Корнет-ЭМ».

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Бахрейн может отменить визовый режим с Россией. Соответствующие договоренности прорабатываются, заявили в российском министерстве иностранных дел в январе. Россия ведет переговоры о безвизовом режиме для россиян со всеми странами Персидского залива. Королевство попало в список самых популярных стран для отдыха россиян в 2023 году. К существенным преимуществам отнесли прямые перелеты из России.