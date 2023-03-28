Мир 28 марта 2023, 11:11 Военное сотрудничество Белоруссии с Россией сочли законным МИД Белоруссии: военное сотрудничество с Россией не противоречит международному праву РИА «Новости»

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Военное сотрудничество Белоруссии и России ведется в соответствии с международным правом. Размещение ядерных боезарядов на территории республики без передачи контроля за ними не противоречит положениям статей Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МИД Белоруссии.

«Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом», — уточнили в ведомстве.

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В МИД Белоруссии обратили внимание, что обучение военных управлению самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация боевых машин, размещение ядерных боезарядов в республике не противоречат положениям договора.

Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что вынуждены реагировать на наращивание военного потенциала НАТО у границ страны.

Накануне решение президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии оценили в США.