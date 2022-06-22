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    22 июня 2022, 20:24

    Политолог Почта объяснил желание ФРГ расширить военное присутствие

    Дарья Морозова

    Политолог Юрий Почта в беседе с RT рассказал, почему Германия намерена расширить военное присутствие в районе Балтийского моря. Об этом сообщил RT.

    По его словам, канцлер Германии Олаф Шольц хочет проявить себя как решительный правитель. Кроме того, Германия планирует занять «ведущее место в доминировании Запада на европейском пространстве», убежден Почта.

    «Это свидетельствует об обострении существующих отношений и пересмотре всей послевоенной архитектуры европейской безопасности», — заключил политолог.