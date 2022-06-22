Политолог Почта объяснил желание ФРГ расширить военное присутствие

Политолог Юрий Почта в беседе с RT рассказал, почему Германия намерена расширить военное присутствие в районе Балтийского моря. Об этом сообщил RT.

По его словам, канцлер Германии Олаф Шольц хочет проявить себя как решительный правитель. Кроме того, Германия планирует занять «ведущее место в доминировании Запада на европейском пространстве», убежден Почта.

«Это свидетельствует об обострении существующих отношений и пересмотре всей послевоенной архитектуры европейской безопасности», — заключил политолог.