Мир 16 февраля 2024, 16:47 Военное командование Украины сообщило о маневрах под Авдеевкой Генштаб ВСУ заявил о маневрах войск под Авдеевкой Ministry of Defense of Ukraine

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Подразделения ВСУ осуществляют маневры «на угрожающих направлениях» в районе Авдеевки. Об этом сообщили в Генштабе Украины.

«На Авдеевском направлении <…> осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях», — указали в публикации на странице Генштаба в Facebook*.

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Украине эксперты указывали, что ситуация в Авдеевке стала критической. Ее сравнивали с тем, что происходило в Артемовске, где украинская армия понесла большие потери.

The Washington Post писала, что сдача Авдеевки — лишь вопрос времени. По данным издания, военное командование начало частично отводить войска из населенного пункта.

Командующий украинской группировкой войск «Таврия» заявил, что пришлось оставить позиции «Зенит» на юго-востоке Авдеевки. При этом он назвал отход перегруппировкой».

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