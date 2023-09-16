Мир 16 сентября 2023, 19:30 Военно-транспортный самолет США экстренно сел в гражданском аэропорту Японии NHK: конвертоплан Корпуса морской пехоты США экстренно сел в Японии United States Air Force

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Экипаж военно-транспортного винтокрылого самолета (конвертоплана) Корпуса морской пехоты США Osprey 1 запросил экстренную посадку в японском аэропорту Оита города Кунисаки. Но на севшем борту прибывшие на место спасатели не обнаружили ни дыма от пожара, ни каких-либо видимых повреждений. Об этом сообщило агентство NHK.

В администрации воздушной гавани подчеркнули, что также не получили какой-либо информации о пострадавших, которые находились на борту. Из-за посадки американского военного транспортника прибытие и вылет гражданских самолетов задержали.

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Причина экстренной посадки неизвестна до сих пор. В офисе аэропорта Оита заявили, что пока собирают информацию о происшествии. В воздушной гавани добавили, что сейчас работа проходит в штатном режиме.

На этой неделе аварийную посадку в пшеничное поле Новосибирской области совершил пассажирский самолет Airbus A-320 «Уральских авиалиний». Командир экипажа объяснил свое решение сбоем в работе гидравлической системы и попыткой долететь до Новосибирска. Но в результате ему не хватило топлива.