Мир 17 апреля 2023, 11:16 Военно-промышленный конгломерат НАТО и Украины выступил против России — МИД Замглавы МИД Галузин: Россия в одиночку противостоит конгломерату НАТО и Украины РИА «Новости»

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Страны коллективного Запада выступили против России. Они использовали Украину как плацдарм, а сами исполнили роль штаба, заявил на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом» заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Его процитировал ТАСС.

«Россия сейчас фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному и военно-промышленному конгломерату», — сказал он.

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Михаил Галузин объяснил, что коллективный Запад в лице НАТО в этом союзе выступил как поставщик разведданных, штаб и тыл, а Украина — в роли плацдарма. Киевский режим, по его словам, продолжил попытки предшественников исказить историю и уничтожил все связи России и Украины.

Замминистра также предупредил, что шанс на создание в Европе самостоятельного центра сил утрачен на десятилетия. Михаил Галузин обвинил в этом политические махинации США и Великобритании.

Президент Джо Байден солгал американцам о степени участия США в конфликте на Украине, заявил ранее полковник в отставке Роберт Магиннис. Он предупредил, что Белый дом может вовлечь страну в очередное вооруженное столкновение.