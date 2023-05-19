Мир 19 мая 2023, 16:55 «Военно-промышленная компания» и еще 69 связанных с Россией компаний попали в санкционный список США Минторг США ввел санкции против 70 связанных с Россией компаний Публичное достояние

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Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 70 организаций, связанных с РФ. Некоторые из них — из Армении и Киргизии. Об этом написал ТАСС.

Под американскими санкциями оказался оборонный Завод имени В. А. Дегтярева в Коврове, НПК «Техмаш», ПАО «Курганмашзавод», Военно-промышленная компания, ПО «Тулмашзавод», Заволжский завод гусеничных тягачей.

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Американская сторона также ввела ограничения свыше десяти научно-исследовательским и промышленным институтам России. Санкционный список также пополнил разработчик и производитель спутников связи, телевещания АО «„Информационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнева, которое является одним из ведущих предприятий российской космической отрасли.

Новые санкции Великобритании затронули 86 физлиц и компаний из России. Среди них девять организаций, связанных с «Росатомом», Тинькофф Банк, Росбанк и еще три кредитных учреждения.

Появлялись новости, что к санкциям против России присоединилась Сербия, запретив ввоз и вывоз продукции РФ. Но эта информация оказалась фейковой.