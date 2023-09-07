07 сентября 2023, 08:49
Военно-политическая обстановка в мире продолжила ухудшаться — Рябков
Рябков: НАТО сделал ставку на освоение территорий в зоне интересов России
Открытое силовое давление на Россию находится на грани вооруженного конфликта между ядерными державами. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, написало РИА «Новости».
«Страны НАТО сделали ставку на безостановочную и вредоносную экспансию и напористое военное и политическое освоение территорий непосредственно в зоне жизненно важных интересов РФ. <…> Сейчас это давление опасно балансирует на грани вооруженного конфликта ядерных держав», — сказал он.
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По словам замглавы МИД РФ, военно-политическая обстановка в мире продолжает ухудшаться. Он напомнил, что накопленный конфликтный потенциал между ядерными державами грозит перерасти в открытую военную конфронтацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передавал ТАСС.
Во время выступления на семинаре «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке Рябков также назвал преступлением передачу снарядов с обедненным ураном на Украину со стороны США. Это может привести к эскалации, подчеркнул он.
Высокопоставленный дипломат добавил, что Россия продолжает контакты по гуманитарным вопросам с американской стороной, но не работу по крупным вопросам.
Ранее Рябков оценил диалог РФ и США по контролю над вооружениями. Он назвал его крайне «спорадическим» и «несистематическим», но в ближайшее время ничего не изменится. Заместитель главы дипломатического ведомства возложил ответственность за такой характер взаимоотношений на Соединенные Штаты.
Ядерное оружие
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НАТО
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