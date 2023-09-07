Мир 07 сентября 2023, 08:49 Военно-политическая обстановка в мире продолжила ухудшаться — Рябков Рябков: НАТО сделал ставку на освоение территорий в зоне интересов России РИА «Новости»

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Открытое силовое давление на Россию находится на грани вооруженного конфликта между ядерными державами. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, написало РИА «Новости».

«Страны НАТО сделали ставку на безостановочную и вредоносную экспансию и напористое военное и политическое освоение территорий непосредственно в зоне жизненно важных интересов РФ. <…> Сейчас это давление опасно балансирует на грани вооруженного конфликта ядерных держав», — сказал он.

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По словам замглавы МИД РФ, военно-политическая обстановка в мире продолжает ухудшаться. Он напомнил, что накопленный конфликтный потенциал между ядерными державами грозит перерасти в открытую военную конфронтацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передавал ТАСС.

Во время выступления на семинаре «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке Рябков также назвал преступлением передачу снарядов с обедненным ураном на Украину со стороны США. Это может привести к эскалации, подчеркнул он.

Высокопоставленный дипломат добавил, что Россия продолжает контакты по гуманитарным вопросам с американской стороной, но не работу по крупным вопросам.

Ранее Рябков оценил диалог РФ и США по контролю над вооружениями. Он назвал его крайне «спорадическим» и «несистематическим», но в ближайшее время ничего не изменится. Заместитель главы дипломатического ведомства возложил ответственность за такой характер взаимоотношений на Соединенные Штаты.