Военно-морскую пехоту Великобритании впервые возглавит женщина
Военно-морскую пехоту Великобритании возглавит 69-летняя принцесса Анна. Она является тетей принца Гарри, который занимал этот пост. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на иностранное издание.
Принц Гарри потерял полномочия, титулы и ряд званий после того, как отказался от королевских обязанностей вместе со своей супругой Меган Маркл.
Принцесса Анна, дочь королевы Елизаветы II, станет первой женщиной в Британии на столь высоком военном посту.