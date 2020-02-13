Военно-морскую пехоту Великобритании впервые возглавит женщина

Принц Гарри потерял полномочия, титулы и ряд званий после того, как отказался от королевских обязанностей вместе со своей супругой Меган Маркл.

Принцесса Анна, дочь королевы Елизаветы II, станет первой женщиной в Британии на столь высоком военном посту.