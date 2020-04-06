Военно-морской парад отменили на Филиппинах
Международный военно-морской парад и Военно-морской симпозиум стран западной части Тихого океана отменили на Филиппинах. Мероприятия были запланированы на май. Решение об отмене связано с пандемией коронавируса. Об этом написала «Экспресс газета» со ссылкой на иностранное издание.
В смотре флоте впервые должны были принять участие корабли США, Китая, России и Японии.
На данный момент правительство Филиппин отправляет уведомление ВМФ различных стран о том, что мы намерены отложить на неопределенное время проведение 17-го военно-морского симпозиума западной части Тихого океана и обзора международного флота на более позднюю дату.
Данная мера необходима для обеспечения здоровья и безопасности моряков.