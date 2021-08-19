«Военная угроза №1 для США»: американский генерал заявил об опасности российских крылатых ракет

Россия является военной угрозой номер один для США. Она создает и развивает оружие, которого не существовало еще 20 лет назад, заявил генерал американских ВВС Глен Ванхерк, возглавляющий командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования ВС США.

Заявление о российской угрозе Ванхерк сделал, выступая в Центре стратегических и международных исследований, сообщило РИА «Новости».

Отдельно он обратил внимание на российские крылатые ракеты. По его словам, разведка союзников США знает, что у России имеются крылатые ракеты с очень малым радиолокационным поперечным сечением и «подводные лодки, не уступающие американским аналогам».

Усиливают угрозу российские инвестиции в кибернетический и космический потенциал, подчеркнул Ванхерк. По мнению генерала, власти РФ преследуют цель, которая состоит в том, чтобы сдержать Вашингтон и «сокрушить его волю».

В начале августа отставной офицер военной разведки США Ребекка Коффлер назвала реальной угрозой ядерную войну между США и Россией. По ее словам, опасность столкновения двух держав существует с момента распада СССР. Всему виной два абсолютно разных взгляда на мир.