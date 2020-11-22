Военная техника прибыла в центр Минска. Там снова собираются протестующие

Жители Минска вышли на очередные массовые протесты в связи с победой президента Белоруссии Александра Лукашенко. В центр города также прибыла военная техника.

Власти закрыли на вход и выход 10 станций метро: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Купаловская» и все четыре станции третьей линии. Поезда проезжают их без остановки. Информация появилась в официальном Telegram-канале Минского метрополитена.

Кроме того, общественный транспорт временно не тормозит на остановках вдоль проспекта Независимости в центральной части Минска.

В центре столицы правоохранители стянули спецтехнику, туда прибыли автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава. Возле Дворца независимости выставлено оцепление и металлические ограждения, сообщил ТАСС. Также усилено патрулирование на площади Независимости и Октябрьской площади. Площадь у стелы «Минск — город-герой» обнесена металлическими ограждениями, по ней ходят вооруженные патрули.

Граждане пожаловались на перебои в работе мобильного интернета.

Местные жители начали собираться в своих дворах в 12:00, а потом выдвинулись колоннами к районным точкам сбора. Оттуда они хотят пройти совместным маршем по столице.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии проходят каждое воскресенье. На прошлой неделе на акциях протеста задержали, по оценкам правозащитников, более 600 человек. Силовики разогнали демонстрантов с помощью слезоточивого газа, дубинок и светошумовых гранат.