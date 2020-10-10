Военная техника прибыла на центральную площадь Бишкека

Военные и сотрудники МВД перекрыли движение в центре города. Кроме военной техники там также находятся машины скорой помощи.

Также, по данным РБК, власти Бишкека ввели комендантский час.

Массовые протесты начали в городе 5 октября. Протестующие потребовали отменить результаты выборов 4 октября и провести повторное голосование. Об этом сообщило РИА ФАН.

Первый митинг прошел на площади Ала-Тоо, неподалеку от здания парламента и администрации президента Сооронбая Жээнбекова. В нем участвовали две тысячи человек. Силовики применяли для разгона протестующих резиновые пули, слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. В ответ участники митинга стали кидать в них камнями. Двое правоохранителей пострадали.