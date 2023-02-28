28 февраля 2023, 06:56
Военная техника из России помогла правительству Мали запугать террористов
Премьер-министр Мали Маига: с помощью военной техники из России армия пугает террористов
Поставки военной техники из России помогли правительству Мали бороться с терроризмом. Теперь боевики боятся военных, а жители чувствуют себя в большей безопасности, рассказал РИА «Новости» премьер-министр переходного правительства африканской республики Шогель Кокалла Маига.
«Страх перешел в другой лагерь. Террористы больше не вызывают страх малийцев. Наоборот, малийская армия вызывает страх у террористов, это важно», — сказал он.
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По словам премьер-министра, важно не количество техники, а результат, а он значительный. Шогель Кокалла Маига заявил, что Мали продолжит сотрудничать с Россией в военной сфере.
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В мае 2022 года офицеры малийской армии попытались устроить госпереворот. Министерство территориального управления и децентрализации страны объявило, что им помогала некая западная страна. Боевики-исламисты продолжили терроризировать мирное население. В июне при нападении на коммуну Аншавадж погибли не менее 20 человек.
Россия
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