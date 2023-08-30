Мир 30 августа 2023, 17:50 Военная промышленность ЕС выполнит три контракта по производству снарядов для ВСУ Боррель: военная промышленность ЕС получила три контракта по снарядам для ВСУ U.S. Department of Defense

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Европейская военная промышленность получила три контракта на производство артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам неформального заседания министров обороны стран сообщества в испанском Толедо. Его слова привел ТАСС.

«Три контракта были подписаны, и теперь страны-члены должны перейти к конкретным заказам», — указал Боррель.

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По его словам, государства Евросоюза будут использовать эту возможность, чтобы сделать общий заказ для киевского режима.

Ранее замминистра обороны по закупкам вооружений США Уильям Лаплант заявлял, что американские власти не будут передавать Украине оружие, если это плохо скажется на боеготовности их страны. При этом он отметил, что для помощи ВСУ Соединенные Штаты совместно с союзниками нарастили производство оружия, включая артиллерийские снаряды.