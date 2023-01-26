Мир 26 января 2023, 12:08 Военная помощь Запада лишь увеличит зону проведения спецоперации — дипломат Дипломат Гаврилов: чем больше помощь Запада, тем шире границы спецоперации

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Решение Запада поставить Украине танки не заставит Россию отказаться от проведения спецоперации. Глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в эфире «России 24», что наращивание военной помощи лишь расширит зону конфликта, рассказало РИА «Новости».

«Мы от своих целей и задач, поставленных в спецоперации, не откажемся. Чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации», — сказал он.

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Дипломат сказал, что в передаче танков и, возможно, самолетов, в будущем нет ничего хорошего, но и считать это катастрофой тоже не следует. Константин Гаврилов уверен, что эта техника не изменит ситуацию на поле боя, а Россия не откажется от проведения спецоперации. Он признал, что решение США и Германии подняло противостояние с Россией на новый уровень. Если раньше в Вене обсуждали контроль над поставками легкого вооружения и зенитных систем, то теперь эти темы отошли на второй план — Запад перестал соблюдать договоренности.

Представитель Белого дома ранее подтвердил отправку 31 танка Abrams на Украине, а кабмин Германии — 14 танков Leopard.