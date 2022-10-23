Военная помощь Украине может стать камнем преткновения для Республиканской партии США | 360°

Мир 23 октября 2022, 03:51 Военная помощь Украине может стать камнем преткновения для Республиканской партии США CNN: оказание военной помощи Украине может вызвать раскол в Республиканской партии США РИА "Новости"

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Разница во мнениях по поводу оказания США военной помощи Украине может грозить расколом в Республиканской партии в случае ее победы на промежуточных выборах в Конгресс. Часть республиканцев выступает за сокращение поставок вооружения, часть считает, что их объемы нужно сохранить, сообщил телеканал СNN.

В случае получения республиканцами большинства в Палате представителей, они планируют «внимательно изучить» расходы, связанные с военной помощью Украине. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти уже высказал мнение, что помощь Украине может значительно сократиться.

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«В этом вопросе неправильно было бы мазать всех республиканцев одной краской», — между тем отмечает телеканал.

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Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл высказал иное мнение — он выступил за сохранение поддержки.

«Раскол между Макконнеллом и Маккарти по этому вопросу может стать камнем преткновения в случае, если Республиканская партия получит контроль над Палатой представителей», — сообщил телеканал.