Мир 03 марта 2023, 22:24 Военная помощь США продлит агонию киевского режима Посол России в США Антонов предсказал быстрое уничтожение нового оружия на Украине РИА «Новости»

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставляемое Украине западное оружие уничтожат, как и другую военную технику, которую получили ВСУ. Усилия по нанесению России стратегического поражения также обречены на провал, приводит заявление дипломата посольство России в США.

Так Антонов прокомментировал выделение Вашингтоном очередного пакета военной помощи Украине.

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«Российская Федерация уверенно движется к выполнению поставленных целей. Наши войска защищают Отечество от беспрецедентной угрозы, подавляя нацистов, которых взрастил на Украине коллективный Запад во главе с США», — говорится в заявлении российского посла.

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По словам дипломата, американское содействие Киеву только «продлит агонию» киевских властей. А угроза, которую представляют киевские власти, будет отодвинута от российских границ на «необходимое расстояние».

«Все иностранное оружие, попавшее на поле боя в украинские руки, будет перемолото и уничтожено», — заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена распорядилась выделить Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов. В этот пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубицы, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.